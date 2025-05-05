На Прикарпатті назвали лауреатів премії імені Василя Стефаника 2025 року

В Івано-Франківську визначили лавреатів премії імені Василя Стефаника 2025 року.

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Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

ІІ тур засідання комісії з призначення премії імені Василя Стефаника в галузі літератури відбувся в обласній державній адміністрації під керівництвом заступниці голови ОДА Крістіни Торган та першого заступника голови обласної ради Василя Гладія.

За результатами таємного голосування в номінації «поезія» лавреатом премії комісія обрала Івана Андрушка зі збіркою віршів «За тенетами часу».

У номінації «проза» лавреаткою стала Іванна Стеф’юк з книгою образків «Дідова правда».

Роману Киселюку присудили премію в номінації «документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» за книгу «Світ потребує радости: гуцульські приповідки, прислів’я, коломийки».

А в номінації «новелістика» за збірку «Ін’єкція» – Михайлові Буджаку.

У номінації «твори або роботи, що популяризують творчість Василя Стефаника, у тому числі написані письменниками, котрі проживають за межами області» переможницею визначена Оксана Тебешевська за драматичну новелу, оповідку «Ой не коси, бузьку, сіна…».