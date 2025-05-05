ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті назвали лауреатів премії імені Василя Стефаника 2025 року
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті назвали лауреатів премії імені Василя Стефаника 2025 року

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 17:58
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську визначили лавреатів премії імені Василя Стефаника 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили в пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

ІІ тур засідання комісії з призначення премії імені Василя Стефаника в галузі літератури відбувся в обласній державній адміністрації під керівництвом заступниці голови ОДА Крістіни Торган та першого заступника голови обласної ради Василя Гладія.

За результатами таємного голосування в номінації «поезія» лавреатом премії комісія обрала Івана Андрушка зі збіркою віршів «За тенетами часу».

У номінації «проза» лавреаткою стала Іванна Стеф’юк з книгою образків «Дідова правда».

Роману Киселюку присудили премію в номінації «документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» за книгу «Світ потребує радости: гуцульські приповідки, прислів’я, коломийки».

А в номінації «новелістика» за збірку «Ін’єкція» – Михайлові Буджаку.

У номінації «твори або роботи, що популяризують творчість Василя Стефаника, у тому числі написані письменниками, котрі проживають за межами області» переможницею визначена Оксана Тебешевська за драматичну новелу, оповідку «Ой не коси, бузьку, сіна…».