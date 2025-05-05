ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині перекинулося авто BMW — пасажирку доставили в лікарню
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині перекинулося авто BMW — пасажирку доставили в лікарню

Автор: Олег Мамчур
05/05/2025 18:31
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

5 травня 2025 року в селі Конюшки Рогатинської громади BMW злетів з дороги та перекинувся.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це Суспільному повідомили у секторі комунікації поліції в області.

Як попередньо з’ясували поліцейські, водій BMW “не впорався з кермуванням”, автомобіль з’їхав на узбіччя, перекинувся і зіткнувся з припаркованим Hyundai.

Водія освідчили на стан сп’яніння. Він був тверезим. Пасажирку BMW доставили у лікарню для медичного огляду.