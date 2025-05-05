На Франківщині перекинулося авто BMW — пасажирку доставили в лікарню

5 травня 2025 року в селі Конюшки Рогатинської громади BMW злетів з дороги та перекинувся.

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Про це Суспільному повідомили у секторі комунікації поліції в області.

Як попередньо з’ясували поліцейські, водій BMW “не впорався з кермуванням”, автомобіль з’їхав на узбіччя, перекинувся і зіткнувся з припаркованим Hyundai.

Водія освідчили на стан сп’яніння. Він був тверезим. Пасажирку BMW доставили у лікарню для медичного огляду.