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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Крилосі на Івано-Франківщині відбувся фестиваль, присвячений великоднім традиціям

Автор: Оксана Марушкевич
05/05/2025 19:03
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4 травня в Музеї етнографії у селі Крилос на Івано-Франківщині відбувся фестиваль “Христос воскрес — воскресне Україна!” Під час заходу фольклорні колективи виконували гаївки, а народні майстри з різних районів області представляли свої вироби.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько.

З її слів, на фестивалі показували великодні традиції представники різних етнографічних груп, які мешкають на території Івано-Франківщини. З гаївками виступили 22 фольклорні колективи області.

Зокрема, глядачам представили чоловічий ритуальний танець сербен, який виконують на Великдень у селі Чортовець Городенківської громади. Сербен у травні 2024 року внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

“Ці традиції є тим, що нас ідентифікує. Це — те, що в нас не пропало ні в радянські часи, ні в сьогоднішній час війни. Прикарпатці ніколи не припиняли водити гаївки. Навіть якщо були зруйновані церкви, то гаївки проводили на тому місці, де стояв храм. Завдяки цьому святу ми хочемо зберегти, популяризувати ці великодні традиції”, — каже Світлана Панько.

Крилос, фестиваль, гаївки, фольк, етно

На фестивалі майстри представили вироби. Крилос, 4 травня 2025 року. Світлана Панько

Також на території Музею етнографії майстри декоративно-ужиткового мистецтва з Івано-Франківщини продавали свої вироби та проводили майстер-класи.

“Представлена традиція сирної пластики, адже знамениті сирні коники виготовляють на великодні свята. Також тут є писанки, жіночі прикраси з бісеру, наші ґердани та інші вироби”, — додає Світлана Панько.

Фестиваль, Крилос, традиції, Великдень

На фестивалі показували великодні традиції представники різних етнографічних груп, які мешкають на території Івано-Франківщини. Світлана Панько