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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську розпочався музичний благодійний фестиваль “Мелодії парку”

Автор: Оксана Марушкевич
05/05/2025 19:36
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4 травня в Івано-Франківьку стартував музичний благодійний фестиваль “Мелодії парку”. Щонеділі проходитиме на літній сцені парку ім. Тараса Шевченка.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Вітаю всіх з відкриттям фестивалю «Мелодії парку». Відсьогодні кожної неділі о 16:00 год буде відбуватись музичні заходи для підтримки наших захисників. Приходьте, донатьте.

Патріотичні пісні лунають з літньої сцени нашого парку ім. Тараса Шевченка.

Дякую нашим муніципальним колективам . Сьогодні виступає симфонічний оркестр. Дякую за гарну українську музику та допомогу військовим”, – розповідає мер.