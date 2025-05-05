У Франківську розпочався музичний благодійний фестиваль “Мелодії парку”

4 травня в Івано-Франківьку стартував музичний благодійний фестиваль “Мелодії парку”. Щонеділі проходитиме на літній сцені парку ім. Тараса Шевченка.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Вітаю всіх з відкриттям фестивалю «Мелодії парку». Відсьогодні кожної неділі о 16:00 год буде відбуватись музичні заходи для підтримки наших захисників. Приходьте, донатьте.

Патріотичні пісні лунають з літньої сцени нашого парку ім. Тараса Шевченка.

Дякую нашим муніципальним колективам . Сьогодні виступає симфонічний оркестр. Дякую за гарну українську музику та допомогу військовим”, – розповідає мер.