На Прикарпатті оголосили високу пожежну небезпеку

На Івано-Франківщині оголосили високу пожежну небезпеку
8 червня по м. Івано-Франківськ, м. Коломия, м. Долина та м. Яремче очікується надзвичайно висока (5-го класу), та СЛ Пожежевська висока (4-го класу) пожежна небезпека.
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Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає інформаційний ресурс Правда ІФ