“Вітер у голові”: у Франківську презентують книгу калуського письменника Олега Краюхіна

9 червня в Івано-Франківську презентують новий роман калуського письменника Олега Краюхіна “Вітер у голові”.

Ця Книга про сучасний Львів, про молодь та її проблеми, сподіваннями та несподіванками. Про складні моральні вибори, “легкі гроші” і до чого вони призводять.

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Про це передає Правда ІФ з посиланням на анонс події.

Презентацію проведуть дев’ятого червня на третьому поверсі “Книгарні Є” (вул. Незалежності, 31). Модеруватиме її Володимир Єшкілєв – письменник “Станіславського феномену”.

Сюжет книги:

“Вітер у голові” — це яскрава динамічна історія про молодого львівського велокур’єра, якому випадково “пощастило” опинитися не в тому місці та не в той час. Впродовж одного насиченого тижня на нього звалюється величезна купа проблем і пригод. Перегони на велосипедах і молодіжні субкультури, дівчата й бійки, проблеми з грошима й наркотиками, криміналітетом і поліцією, а також дивні напади, що почалися після участі в дослідженнях експериментальної вакцини.