Насолодитись «Опіллям» з видом на Темзу: де купити продукцію броварні у Сполученому Королівстві

Велика Британія стала п’ятою країною, куди експортує продукцію тернопільський виробник.

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Відтепер пиво та квас «Опілля» можна купити в столиці Сполученого Королівства. Вони є як у Лейтоні на сході Лондона, так і в Ганслоу на заході.

«На сайті нашої пивоварні легко знайти адреси точок продажу «Опілля» в Великій Британії. Там можна придбати весь асортимент броварні: 11 сортів пива і «Білий», «Домашній» та «Чорний» квас. А вихід на зовнішні ринки навесні 2022 року експортовою лінійкою пива «Опілля» починало з Польщі. Далі були Італія, США, Грузія. У всіх цих країнах наша продукція користується попитом», — каже менеджер відділу експорту «Опілля» Мар’яна Рогальська.

Напої здобули прихильність поляків, італійців, американців, грузинів із тієї ж причини, з якої їх люблять українці. Все пиво «Опілля» зварене з добірної натуральної сировини за традиційною технологією роздільного бродіння і дозрівання за низьких температур. Увесь квас «Опілля» живого бродіння також із природних складників. Саме тому продукція найдавнішої броварні Тернополя — це втілення справжньої української традиції.

«В усіх країнах нашого експорту найпершими покупцями були українці, які з радістю зустріли улюблене пиво «з дому» і далі популяризували його серед мешканців країн перебування. Тепер ми радо задовольняємо запит Великої Британії на справжні українські пиво й квас. Насолодитись свіжим і смачним «Опіллям» з видом на Темзу чи під звуки Біг-Бена — доступна реальність. Популярність наших напоїв швидко зростає і за кордоном, і в Україні, тому «Опілля» безперервно покращує технологію і збільшує обсяги виробництва», — наголошує директор відділу експорту Лука Гомівка.

«Опілля» не тільки збагачує світові ринки традиційним українським продуктом, а й на різних континентах популяризує Україну через якість, традиції та відмінний смак.

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