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У Карпатах травмувався турист
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карпатах травмувався турист

Автор: Петро Якимчук
08/06/2025 11:23
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Рятувальники надали допомогу травмованому чоловіку

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Управління ДСНС Франківщини

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Вчора, 7 червня, о 19:10, до Служби порятунку надійшло повідомлення від чоловіка 1983 р.н., жителя міста Калуш, який повідомив, що під час походу на полонину “Плісце” в Калуському районі травмував ногу і не може самостійно рухатися, потребує допомоги рятувальників.

Для надання допомоги було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Осмолода,які прибули до травмованого чоловіка, надали йому домедичну допомогу та транспортували до села Осмолода, де передали медичним працівникам.