На Прикарпатті підтвердили новий субваріант COVID-19

На Івано-Франківщині зафіксували циркуляцію нового субваріанту коронавірусу “Стратус”.

Про це повідомив Правді.іф головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

“Вчора ми отримали підтвердження тих лабораторних досліджень, які проводимо у себе. Лабораторія Центру громадського здоров’я підтвердила, що в області циркулює субваріант “Стратус”. Таких випадків наразі є 15″, – зазначив Савчук.

За його словами, нові випадки зареєстровані у чотирьох районах області – Івано-Франківському, Долинському, Коломийському та Косівському. Найбільше інфікованих – у Франківському районі.

“Це переважно чоловіки віком від 30 до 64 років”, – уточнив санітарний лікар.

Нові симптоми

Субваріант “Стратус” має додаткові прояви порівняно з класичним “Омікроном”.



“Додаткові симптоми – це біль у горлі, виражене першіння та захриплість голосу. Водночас залишаються характерними і попередні симптоми: висока температура, загальна втома, втрата нюху та смаку”, – пояснив Савчук.

Поширення та епідситуація

За словами головного державного санітарного лікаря Прикарпаття, схожі випадки нещодавно почали фіксувати і в інших регіонах України, а перші реєстрації цього варіанту відбулися ще на початку серпня у США.



“Ми можемо очікувати циркуляцію й інших субваріантів, але наразі в нашій області підтверджено саме “Стратус”, – сказав він.

В області зараз спостерігають зростання кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. Лише за останній тиждень зареєстровано майже 2 900 випадків, з них половина – серед дітей. 199 пацієнтів потребували госпіталізації.

Вакцинація залишається актуальною

Руслан Савчук нагадав, що вакцинація проти COVID-19 і надалі є найкращим захистом.



“Минулого тижня ми отримали 1200 доз вакцини Pfizer, а вчора – ще 360 доз, серед них і для дітей. На жаль, активність щодо щеплення зараз невисока, але я закликаю громадян звернутися до своїх сімейних лікарів і вакцинуватися”, – наголосив він.

Фахівець також підкреслив, що епідемічний період розпочнеться з жовтня, тож варто заздалегідь подбати про захист від COVID-19 та грипу.