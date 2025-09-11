На війні загинув прикарпатець Андрій-Мирослав Атаманюк

Родом Захисник України Андрій-Мирослав Атаманюк із с. Старий Косів Косівської міської територіальної громади.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.
Зустріч полеглого воїна відбудеться 13 вересня 2025 року о 12.00 год. на майдані Незалежності м. Косова.
“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою”, – йдеться в дописі.