На війні загинув прикарпатець Андрій-Мирослав Атаманюк

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 15:24
Родом Захисник України Андрій-Мирослав Атаманюк із с. Старий Косів Косівської міської територіальної громади.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Зустріч полеглого воїна відбудеться 13 вересня 2025 року о 12.00 год. на майдані Незалежності м. Косова.

“Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти Героя з квітами і запаленими свічками. Щирі співчуття родині… Вічна пам’ять Герою”, – йдеться в дописі.

