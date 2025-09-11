12 вересня у Городенці зустрінуть двох Героїв

Завтра, 12 вересня 2025 року, о 10:00 год., біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м. Городенка (поруч із військкоматом), відбудеться зустріч двох Героїв.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Городенківську міську раду територіальної громади
Громада зустріне:
- Рудяка Івана Івановича, жителя села Корнів Чернелицької громади
- Лиска Василя Івановича, жителя села Росохач
Священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.
Орієнтовно о 9:20 год. скорботний кортеж проїжджатиме селами Незвисько та Воронів.
Близько о 10:30 год. кортеж з тілом Героя з Росохача прямуватиме через села Чернятин, Сороки та Виноград.
Скорботний кортеж з тілом Героя з Корнева проїжджатиме через село Олієво-Королівка.
Мешканців зазначених сіл та міста просять вийти та гідно зустріти Героїв.
Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.