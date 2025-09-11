Сергій Подригуля – арбітр матчу «Металіст» – «Прикарпаття-Благо»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 6-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Металіст” – “Прикарпаття-Благо”, який відбудеться найближчої суботи, 13 вересня, на ужгородському стадіоні “Авангард” в полі судитиме Сергій Подригуля, пише Правда з посиланням на сайт Прикарпаття.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері з Луцька почав обслуговувати з вересня 2022-го, а до цього він три роки відпрацював на іграх Другої ліги.

Якщо шляхи “Металіста” з Сергієм Подригулею поки ще не перетиналися, то у матчах за участю “Прикарпаття” луцький арбітр працюватиме втретє.

У весняній частині сезону 2022/23 цей арбітр відсудив поєдинок 8-го туру групи “Вибування”, в якому івано-франківці на виїзді переграли “Чернігів-ШВСМ” з рахунком 0:2. У сезоні 2023/24 Подригуля зафіксував гостьову нічию “Прикарпаття” у матчі 9-го туру з “Агробізнесом” (1:1).

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 6 тур

«Металіст» (Харків) – «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ)

13 вересня 2025 року. Ужгород, стадіон “Авангард” – 12:00

Арбітр – Сергій Подригуля (Луцьк)

Асистенти арбітра – Олександр Лапицький (Київ), Владислав Мошковський (Київська обл.)

Четвертий арбітр – Петро Котубей (Закарпатська обл.)

Спостерігач арбітражу УАФ – Віктор Антимійчук (Чернівці)