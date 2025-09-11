ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пілот у шоломі біля бойового літака
Під час виконання бойового завдання загинув льотчик Олександр Боровик

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 16:36
11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.

Пише Правда.ІФ з посиланням на 39 бригаду тактичної авіації/39 brigade of tactical aviation

Причини та обставини з’ясовуються.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра.

Вічна пам’ять Герою!

