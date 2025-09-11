Тарифи на електроенергію в Україні зростуть: коли готуватися до змін

Від 2026 року ціни на електроенергію для побутових споживачів (від грудня до грудня відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%) Про це йдеться в листі Мінекономіки №3011-02/30287-03 з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на 2026–2028 роки, повідомляє «Економічна правда».

Зокрема, ціни на електроенергію для домогосподарств можуть щорічно зростати на 15% із коливанням 5%, тобто підвищення фактично становитиме від 10% до 20% щороку.

Тим часом національний енергорегулятор НКРЕКП затвердив підвищення тарифів на розподіл електроенергії для низки операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) після коригування структури тарифів за результатами перевірок їхньої діяльності в попередні роки. Метою підвищення є спрямування коштів на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго» та підготовку до опалювального сезону.

Наразі тариф для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а нічний тариф — 2,16 грн за кВт-год. За прогнозом, якщо темпи здорожчання збережуться, до кінця 2028-го базова вартість електроенергії може перевищити 6 грн за кВт-год.