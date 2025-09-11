У Франківську планують запровадити комунальний новий маршрут

Восени 2025 року в Івано-Франківську планують запровадити новий маршрут.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська у прямому ефірі.

За словами міського голови, місто замовило 9 дуобусів (тролейбусів з автономним ходом), які зможуть дозволити забезпечити мінімум два маршрути.

«Перші такі дуобуси, які дозволять нам перший маршрут запровадити, ми маємо отримати десь кінець жовтня – початок листопада. До кінця року ще один маршрут ми запровадимо», – повідомив міський голова.

Також він додав, що в місті є проблема з тролейбусним депо. Воно потрібне для того, щоб помістити вже наявний комунальний транспорт та той, що ще планують придбати.