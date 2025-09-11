ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську планують запровадити новий маршрут
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську планують запровадити комунальний новий маршрут

Автор: Олег Мамчур
11/09/2025 17:17
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Восени 2025 року в Івано-Франківську планують запровадити новий маршрут.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська у прямому ефірі.

За словами міського голови, місто замовило 9 дуобусів (тролейбусів з автономним ходом), які зможуть дозволити забезпечити мінімум два маршрути.

«Перші такі дуобуси, які дозволять нам перший маршрут запровадити, ми маємо отримати десь кінець жовтня – початок листопада. До кінця року ще один маршрут ми запровадимо», – повідомив міський голова.

Також він додав, що в місті є проблема з тролейбусним депо. Воно потрібне для того, щоб помістити вже наявний комунальний транспорт та той, що ще планують придбати.

СХОЖІ НОВИНИ