Володимир Дантес після схуднення топлес похизувався сталевим пресом
Володимир Дантес після схуднення топлес похизувався сталевим пресом

Автор: Орися Корчун
11/09/2025 17:49
Український співак та ведучий Володимир Дантес після кардинального схуднення на 10 кг показав, який тепер вигляд має його тіло. Пише ТСН.

У своєму Telegram-каналі артист поділився доволі пікантним селфі. На фото виконавець постав топлес. Володимир Дантес сфотографувався у дзеркалі та демонстрував свої накачані м’язи. На знімку видніється сталевий прес музиканта.

До слова, таких результатів шоумен досягнув за допомогою правильного харчування і, звичайно ж, регулярних тренувань у спортзалі. Щоправда, раніше Володимир Дантес зізнався, що це давалося йому нелегко, адже були моменти, коли не хотілося це робити. Тоді в хід йшла дисципліна, яку співак тренував.

Володимир Дантес / © t.me/volodymyrdantes
Володимир Дантес / © t.me/volodymyrdantes

“Це в додаток до допису про дисципліну”, – зазначив Дантес, маючи на увазі, що за допомогою дисципліни не лише схуднув, а й тримає м’язи в тонусі.

