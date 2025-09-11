Зрадниця Повалій пожалілася на своє становище та заговорила про погрози вбити її

Одіозна співачка Таїсія Повалій жалюгідно висловилася про наслідки своєї зрадницької позиції та як зараз живе в державі-терористці. Пише ТСН.

За словами артистки, після переїзду вона втратила друзів, сцену та підтримку публіки. Повалій також заявила, що отримувала погрози після свого рішення переїхати з матір’ю до Підмосков’я. В Україні ж її будинок обшукали, нерухомість заарештували. Нове життя в РФ вона починала з “невеликих заощаджень” — близько 10 тисяч доларів, які накопичила її мати.

“Для мене це був шок. Я не вірила, що тебе всі люблять, обожнюють, а потім в один момент ти просто виявився зрадником. Мені навіть погрожували. Вони погрожували прийти додому і вбити всіх. Було страшно”, — заявила вона росмедіа.

Таїсія Повалій

Позиція Таїсії Повалій щодо війни в Україні

Таїсія Повалій ще від 2022 року перебуває під санкціями через відкриту підтримку війни Росії проти України. Восени того ж року проти співачки запровадили обмеження, а в жовтні 2024-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення конфіскувати її майно в Україні, елітний автомобіль та права на пісні.

Син артистки Денис Повалій, який мешкає в Європі, спершу публічно відхрещувався від поглядів матері, однак згодом почав захищати її, називаючи рішення суду “радянськими методами”. Він подав апеляційну скаргу, однак Апеляційна палата ВАКС залишила рішення першої інстанції чинним.

Ба більше, Денис залучив до цього і свого 5-річного сина Дем’яна. Хлопчика зняли на відео з проханням “не забирати дім бабусі”, проте такі методи впливу не подіяли. Суд остаточно підтвердив конфіскацію активів Повалій, яка й досі підтримує загарбницьку політику Кремля.

