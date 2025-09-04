Коли Таїсія Повалій зрадила Україну і за яку суму вона продалася

Таїсія Повалій наразі перебуває в Росії та підтримує війну в Україні. Юрій Рибчинський розкрив, коли скандальна артистка стала проросійською. Пише ТСН.

Автор хітів та поет Юрій Рибчинський розкрив, коли скандальна співачка Таїсія Повалій насправді зрадила Україну та яку суму їй за це заплатили.

Виконавиця ще до повномасштабної війни підтримувала загарбницьку політику Росії. Після 24 лютого 2022 року позиція артистки не змінилася. Вона й надалі продовжила підтримувати росіян та війну, яку вони розв’язали на українських землях. Юрій Рибчинський в інтерв’ю Наталії Влащенко говорить, що переламний момент у поглядах Таїсії Повалій стався 2012 року, коли Янукович запросив її до своєї партії. Спочатку артистка відмовилася. Однак коли скандальній співачці заплатити за це мільйон доларів, то її думка змінилася.

“Переламний момент настав, коли Янукович запросив Повалій депутаткою другим номером у свій список. Коли Ліхута (чоловік Повалій — прим. ред.) і Тая відмовилися, то їм було заплачено, як казав сам Ліхута, мільйон доларів. От з цього все починається”, — розповів поет.

Таїсія Повалій

Юрій Рибчинський також додав, що в Таїсії Повалій на першому місці виявилися гроші. Відповідно, хто більше їй заплатив, тих вона й підтримала. Однак поет переконаний, що скандальна співачка не є щасливою в Росії, адже зрадників не люблять ніде.

“Все залежить від того, які головні цінності в тієї чи іншої людини. Якщо для людини на першому місці гроші, то цю людину легко купувати. Хто більше платить — там і батьківщина. Але це нещасні люди. Їм здається, що росіяни до них ставитимуться з великою повагою, але зрадників не люблять і їм не довіряють”, — додав поет.

Зазначимо, ще до повномасштабної війни Таїсія Повалій славилася своєю проросійською позицією. Злочини росіян не вплинули на думку артистки. Вона залишилася в РФ та підтримує загарбників. Врешті, у жовтні 2022 року Таїсію Повалій додали до санкційного списку України, у жовтні 2024-го у співачки конфіскували майно на користь держави, а вже в листопаді того ж таки року позбавили державних нагород. Сама ж виконавиця продовжує видавати брехню про Україну та вихвалювати злочини Росії.

