СБУ та Нацполіція затримали 5 агентів рф, які на замовлення ворога займалися підпалами і диверсіями в Україні

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох поплічників країни-агресора, які вчиняли диверсії і готували теракти у різних регіонах України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, зловмисники палили енергооб’єкти Укрзалізниці та авто Сил оборони, а також намагалися закласти вибухівку під один із військових позашляховиків.

Встановлено, що фігуранти були завербовані ворогом, коли шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

Так, у Львові «на гарячому» затримано двох агентів рф, котрі заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого рашисти планували дистанційно підірвати.

За даними слідства, підготовкою теракту займалися завербовані рашистами 17-річний юнак з Дніпропетровщини та його 16-річна подруга з Черкаської області.

За інструкцією окупантів неповнолітні агенти прибули до Львова, де зі схрону забрали рюкзак із СВП, споряджений 4,5 кг вибухової речовини та гайками.

Потім фігуранти відстежили машину потерпілого, залишили під нею вибухівку і встановили навпроти автомобіля телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У Києві затримано 23-річного місцевого жителя, який підпалив релейну шафу сигнальної установки на залізниці.

Також у столиці затримано 29-річного киянина, який спричинив загоряння службового авто однієї з бригад ЗСУ та військової вантажівки.

На Волині затримано 14-річного школяра з Ковеля, який наприкінці серпня підпалив мультівен українського оборонця.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Львівській та Волинській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської, Волинської та Львівської обласних прокуратур.