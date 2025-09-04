Прикарпаття — серед лідерів за програмою «Власна справа»

За результатами 15 хвилі, що тривала до 3 серпня 2025 року, Державний центр зайнятості схвалив 30 заявок від прикарпатців.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Загалом, з початку року 599 жителів області, включно з 26 внутрішньо переміщеними людьми, вже отримали гранти на розвиток своєї справи. Завдяки цим інвестиціям буде створено 985 нових робочих місць у різних сферах.

Подати заявку на мікрогрант можна через портал Дія, долучивши свій бізнес-план.