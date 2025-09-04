ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Грошові гранти для бізнесу з 2025 року.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття — серед лідерів за програмою «Власна справа»

Автор: Уляна Роднюк
04/09/2025 20:56
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За результатами 15 хвилі, що тривала до 3 серпня 2025 року, Державний центр зайнятості схвалив 30 заявок від прикарпатців.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Загалом, з початку року 599 жителів області, включно з 26 внутрішньо переміщеними людьми, вже отримали гранти на розвиток своєї справи. Завдяки цим інвестиціям буде створено 985 нових робочих місць у різних сферах.

Подати заявку на мікрогрант можна через портал Дія, долучивши свій бізнес-план.

СХОЖІ НОВИНИ