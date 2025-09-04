ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Популярна українська актриса Катерина Кузнецова показала свій відпочинок в Іспанії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Орися Корчун
04/09/2025 21:25
38-річна актриса Катерина Кузнецова поділилася моментами зі свого іспанського відпочинку. Табло ID.

В Instagram зірка екранів показалась у рожевому бікіні на пляжі, а ще вона попозувала на брилі біля моря в чорному купальному комплекті.

“Літо”, — підписала вона свій новий допис.Катерина Кузнецова у бікіні попозувала на лежаку в Барселоні

Катерина похвалилася стрункою фігурою під сонечком

Фото instagram
Катерина Кузнєцова у бікіні похвалилася струнким тілом на брилі

Акторка у купальнику посвітила стрункими ногами на відпочинку в БарселоніКатерина Кузнецова у топі зазнімкувалася на відпочинку в Іспанії

Вона також показалась у чорному топі з елегантними прикрасамиКатерина Кузнецова у стильному луці показалася з келихом вина в Барселоні

Кузнецова насолодилася вечерею у місцевому закладі

