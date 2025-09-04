Популярна українська актриса Катерина Кузнецова показала свій відпочинок в Іспанії

38-річна актриса Катерина Кузнецова поділилася моментами зі свого іспанського відпочинку. Табло ID.

В Instagram зірка екранів показалась у рожевому бікіні на пляжі, а ще вона попозувала на брилі біля моря в чорному купальному комплекті.

“Літо”, — підписала вона свій новий допис.

Катерина похвалилася стрункою фігурою під сонечком

Фото instagram



Акторка у купальнику посвітила стрункими ногами на відпочинку в Барселоні

Вона також показалась у чорному топі з елегантними прикрасами

Кузнецова насолодилася вечерею у місцевому закладі