Популярна українська актриса Катерина Кузнецова показала свій відпочинок в Іспанії

38-річна актриса Катерина Кузнецова поділилася моментами зі свого іспанського відпочинку. Табло ID.
В Instagram зірка екранів показалась у рожевому бікіні на пляжі, а ще вона попозувала на брилі біля моря в чорному купальному комплекті.
“Літо”, — підписала вона свій новий допис.
Катерина похвалилася стрункою фігурою під сонечком
Акторка у купальнику посвітила стрункими ногами на відпочинку в Барселоні
Вона також показалась у чорному топі з елегантними прикрасами
Кузнецова насолодилася вечерею у місцевому закладі