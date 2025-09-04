В Івано-Франківську на п’яти зупинках почали працювати електронні табло

В Івано-Франківську на п’яти зупинках громадського транспорту почали працювати електронні табло, які показують точний час прибуття тролейбусів та автобусів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

Сучасні табло працюють у режимі реального часу й надають актуальну інформацію про рух транспорту. Це дозволить пасажирам краще планувати поїздки, зменшити час очікування та зробить користування громадським транспортом більш комфортним.