Заходи військового поховального ритуалу по солдату Ігорю Пальчаку

Заходи військового поховального ритуалу по солдату Пальчаку Ігору Мироновичу (18.08.1975 – 01.12.24)

Пише Правда.ІФ з посиланям на КП Міська ритуальна служба

– 05.09.2025 р. о 14:00 – панахида за загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

– 05.09.2025 р. о 14:45 – виїзд із Будинку смутку до дому загиблого за адресою : вул.Хоткевича, буд. 54,10 підʼїзд;

– 05.09.2025 р. о 15:30 – прощання біля дому загиблого за адресою : вул.Хоткевича, буд. 54, 10 підʼїзд;

– 05.09.2025 р. о 16:00 – виїзд із дому загиблого на адресу : вул. Франка, 24А, с. Шумляни, Тернопільський район, Тернопільська область.