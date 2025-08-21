На Прикарпатті планують повернути надання паспортних послуг у віддалені громади

Івано-Франківська обласна військова адміністрація звернулася до Державної міграційної служби з проханням зберегти віддалені робочі місця у чотирьох громадах – Верховинській, Галицькій, Рожнятівській, Тлумацькій.
Про це пише Правда з посиланням на голову ОВА Світлану Онищук.
Нагадаємо, що на Прикарпатті внаслідок реорганізації ліквідували шість районних підрозділів — Галицький, Снятинський, Калуський, Рожнятівський, Тлумацький та Верховинський.
Їхні функції передали до інших громад, що значно ускладнило доступ до оформлення паспортів. Особливо це відчутно у гірських та віддалених населених пунктах.
Щоби покращити якість надання паспортних послуг в області, на нараді з представниками ДМС обласна військова адміністрація запропонувала зберегти віддалені робочі місця у Верховинській, Галицькій, Рожнятівській та Тлумацькій громадах.
Крім того, в ОВА просять передати з державної до комунальної власності обладнання для оформлення паспортів. Йдеться про 6 комплектів для Снятинської та Калуської громад.
Також Онищук зазначила, що ОВА звернулася до Міністерства цифрової трансформації України з проханням залучити міжнародних партнерів для закупівлі ще 8 одиниць обладнання, яке буде передано у ЦНАПи Богородчанської, Калуської, Пасічнянської, Отинійської, Рожнятівської, Яблунівської громад.
“Прикарпаття має залишатися регіоном зручного та доступного сервісу для кожного мешканця. Ми продовжуємо працювати, щоби наблизити державні послуги до людей незалежно від місця їхнього проживання”, – каже Онищук.