На Прикарпатті планують повернути надання паспортних послуг у віддалені громади

Івано-Франківська обласна військова адміністрація звернулася до Державної міграційної служби з проханням зберегти віддалені робочі місця у чотирьох громадах – Верховинській, Галицькій, Рожнятівській, Тлумацькій.

Про це пише Правда з посиланням на голову ОВА Світлану Онищук.

Нагадаємо, що на Прикарпатті внаслідок реорганізації ліквідували шість районних підрозділів — Галицький, Снятинський, Калуський, Рожнятівський, Тлумацький та Верховинський.

Їхні функції передали до інших громад, що значно ускладнило доступ до оформлення паспортів. Особливо це відчутно у гірських та віддалених населених пунктах.

Щоби покращити якість надання паспортних послуг в області, на нараді з представниками ДМС обласна військова адміністрація запропонувала зберегти віддалені робочі місця у Верховинській, Галицькій, Рожнятівській та Тлумацькій громадах.

Крім того, в ОВА просять передати з державної до комунальної власності обладнання для оформлення паспортів. Йдеться про 6 комплектів для Снятинської та Калуської громад.

Також Онищук зазначила, що ОВА звернулася до Міністерства цифрової трансформації України з проханням залучити міжнародних партнерів для закупівлі ще 8 одиниць обладнання, яке буде передано у ЦНАПи Богородчанської, Калуської, Пасічнянської, Отинійської, Рожнятівської, Яблунівської громад.