Аварія вантажівки в кюветі з вантажем трубок.
Між населеними пунктами Черніїв та Марківці трапилася ДТП: один травмований

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 15:28
21 серпня на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Черніїв та Марківці.

Пише Правда.ІФ зт посиланням на Поліцію Прикарпаття

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій мотоблока з причепом, 1949 року народження, під час повороту ліворуч на другорядну дорогу не надав переваги у русі вантажівці, що рухалася у зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення, у результаті якого вантажівка злетіла в кювет.

Водія мотоблока доставили до лікарні. Керманича вантажівки, 1981 року народження, мешканця Чернівецької області перевірили на стан алкогольного сп’яніння —тверезий.

На місці події продовжують працювати поліцейські. Встановлюють обставини аварії.

Аварія на дорозі, поліцейське повідомлення

