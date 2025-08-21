Між населеними пунктами Черніїв та Марківці трапилася ДТП: один травмований

21 серпня на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Черніїв та Марківці.

Пише Правда.ІФ зт посиланням на Поліцію Прикарпаття

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій мотоблока з причепом, 1949 року народження, під час повороту ліворуч на другорядну дорогу не надав переваги у русі вантажівці, що рухалася у зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення, у результаті якого вантажівка злетіла в кювет.

Водія мотоблока доставили до лікарні. Керманича вантажівки, 1981 року народження, мешканця Чернівецької області перевірили на стан алкогольного сп’яніння —тверезий.

На місці події продовжують працювати поліцейські. Встановлюють обставини аварії.