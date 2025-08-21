ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Калуші обвалилась підпірна стінка біля житлових будинків
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Калуші обвалилась підпірна стінка біля житлових будинків

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 15:57
Нещодавно на території вулиць Степана Бандери – Філатова у Калуші стався обвал підпірної стінки, яка була збудована ще за радянських часів.

Як повідомив очільник Калуша Андрій Найда, після сильних дощів стінка дала тріщини та частково зруйнувалася.

“До ліквідації наслідків компанія-підрядник планує приступити вже сьогодні. Спершу виберуть грунт, стінку встановлять назад, укріпивши її. Проблемою є й насаджені дерева. Горіх, коренева система якого впливала на руйнування конструкції, довелося вже зрізати. Це тимчасові заходи. На майбутнє є потреба у підготовці до масштабного проєкту з будівництва нової підпірної стінки, яка відповідатиме всім будівельним нормам та зможе витримати навантаження від дороги та житлового будинку”,- каже мер.

Старий паркан біля кам'яної стіни та будинку

Загалом її протяжність орієнтовно – 40 м, в деяких місцях стінка має висоту понад 3 м. Тому будівельні роботи будуть складними.

“Поки будуть ліквідовувати наслідки руйнацій, прошу мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які можуть виникати у зв’язку з проведенням робіт. Разом ми зможемо зробити цю ділянку безпечною і надійною”,- закликав Найда.

