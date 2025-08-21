В Калуші обвалилась підпірна стінка біля житлових будинків

Нещодавно на території вулиць Степана Бандери – Філатова у Калуші стався обвал підпірної стінки, яка була збудована ще за радянських часів.

Як повідомив очільник Калуша Андрій Найда, після сильних дощів стінка дала тріщини та частково зруйнувалася.

“До ліквідації наслідків компанія-підрядник планує приступити вже сьогодні. Спершу виберуть грунт, стінку встановлять назад, укріпивши її. Проблемою є й насаджені дерева. Горіх, коренева система якого впливала на руйнування конструкції, довелося вже зрізати. Це тимчасові заходи. На майбутнє є потреба у підготовці до масштабного проєкту з будівництва нової підпірної стінки, яка відповідатиме всім будівельним нормам та зможе витримати навантаження від дороги та житлового будинку”,- каже мер.

Загалом її протяжність орієнтовно – 40 м, в деяких місцях стінка має висоту понад 3 м. Тому будівельні роботи будуть складними.