“Вишитий Франик”: дерева на площі Міцкевича “одягли” у вишиванки. ФОТО

15 дерев у центрі міста прикрасили вибійками, стилізованими під українську вишиванку в традиційних червоно-чорних кольорах.

Пише Правда.ІФ



Цей мистецький задум поєднує любов до природи, культури й національних традицій. Окрім Дня Незалежності, цей захід приурочили Івану Франку.

“”Вишиті дерева” є символічним відгуком на його постать: Франко і природа — в одному культурному образі. А у Івано-Франківську Франка особливо шанують і люблять, адже його імʼя є частиною ідентичності міста”, – наголошують в Департаменті культури Івано-Франківської міської ради.



Всіх жителів та гостей міста запрошують долучитися до фото-челеджу.

Умови: