Дерево в парку з українським орнаментом
Диван на коліщатках в темній вітальні

"Вишитий Франик": дерева на площі Міцкевича "одягли" у вишиванки. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 16:15
15 дерев у центрі міста прикрасили вибійками, стилізованими під українську вишиванку в традиційних червоно-чорних кольорах.

Пише Правда.ІФ

Цей мистецький задум поєднує любов до природи, культури й національних традицій. Окрім Дня Незалежності, цей захід приурочили Івану Франку.

Парк з деревами і лавками, сонячна погода.

“”Вишиті дерева” є символічним відгуком на його постать: Франко і природа — в одному культурному образі. А у Івано-Франківську Франка особливо шанують і люблять, адже його імʼя є частиною ідентичності міста”, – наголошують в Департаменті культури Івано-Франківської міської ради.

Група людей на вулиці біля ательє


Всіх жителів та гостей міста запрошують долучитися до фото-челеджу.

Умови:

  • Зробити світлини на фоні “вишиваних дерев”
  • Поділитися ними в соцмережах
  • Додати хештеги (#Вишиваний_Франик, #Орнаменти_Франка, #У_Франику_люблять_Франка)
Дівчина робить селфі у вишиванці біля дерева
Дівчинка у вишиванці біля дерева з рушником
Люди на вулиці, сонячний день, зелень.
Три жінки стоять під деревом на вулиці.
Жінка в синьому платті дає інтерв'ю
Жінка у парку з червоною прикрасою
Фотографи працюють у парку з камерами на штативах.
Дерево, обгорнуте вишиваним рушником на вулиці
Дерево з вишитим рушником у парку з пам'ятником.
Вишитий орнамент на білому полотні
Дерево обгорнуте вишиванкою на вулиці міста
Чоловік у вишиванці грає на акордеоні у парку.

