Знялись бійці 45-ї артилерійської бригади, а також маленька дівчинка зі Слов’янська: гурт «Цвіт Кульбаби» презентує нову пісню та кліп.

Дивитись кліп: https://youtu.be/8hUKa0TEk-Q?si=De3PU-PlLYtkUPqG

Пише Правда. ІФ

«Ця пісня має залишитись частиною історії війни в Україні — війни, яку розпочала росія. Це історія, яку не має забути жодне наше покоління», — говорить Василь Марущак, фронтмен гурту, автор слів і музики.

За словами музиканта, композиція виникла після десятків розмов із друзями та знайомими на фронті:

«Хтось розповідав, як уперше одягнув камуфляж. Хтось — як зарядив свій перший калаш. Інші — як готувались до бою наступного дня, і ця розмова звучала як прощальна. Таких історій — безліч. Але найціннішими словами, які я чув від хлопців з фронту, завжди були: «Обіцяю повернутись живим». Можна сказати, з кожної історії — по слову. Так і народилась пісня».

Марущак присвятив її всім українським захисникам і особисто своєму другу дитинства, який нещодавно повернувся з полону. «Ця пісня для мене є дуже важливою, тому я довірився саундпродюсеру Віталію Телезіну. Ми вже не одну пісню записали на 211 Recording Studio у Києві. А так, як я перебуваю на реабілітації у США, то вокал записав у студії вокал записував у студії Slamak Music Production у Чикаго під онлайн-контролем Віталія».

Момент, коли артист почув готову роботу, він описує особливо емоційно: «Коли я отримав фінальний варіант пісні, я був у дорозі. Була ніч, я включив її в машині — і в мене пішли мурашки. Ледь стримував сльози. На цих емоціях з’явилася ідея зняти кліп. Я без роздумів хотів, щоб його зробив відомий режисер Віктор Скуратовський, бо ми маємо спільні погляди».

Режисер одразу запропонував знімати відео з реальними військовими на території бойових дій.