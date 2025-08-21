Очільник Івано-Франківська назвав дату, коли проїдеться новим мостом на Пасічну

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків анонсував особисту перевірку стану моста на Пасічну.

Про це посадовець розповів в етері радіо «Західний полюс» 14 серпня, пише Фіртка.

«26 серпня, це вівторок, як і обіцяли, буде проїзд по новому мосту, який вже опустили на потрібну відмітку», — каже міський голова.

Нагадаємо, 20 серпня в Управлінні капітального будівництва Івано-Франківської міської ради повідомили, що металевий каркас нового Галицького моста опустили на потрібну проєктну відмітку. Наразі там проводять роботи зі з’єднання моста з дорожньою частиною.

Окрім того, підрядники формують насипи для облаштування під’їзних шляхів до мосту з вулиць Хіміків та Надрічної. Роботи зі зварювання закладних деталей перильного та бар’єрного огородження, а також монтаж оглядових проходів на металоконструкції мосту завершують.