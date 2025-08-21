У Карпатському нацуніверситеті оголосили конкурс на посаду ректора

Міністерство освіти і науки України запустило конкурс на заміщення вакантної посади ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, який бере участь в експериментальному проєкті з розвитку автономії закладів вищої освіти.

Конкурс проводиться наглядовою радою Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2024 року № 1029. Відбір кандидатів здійснюватиметься у формі співбесіди.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“Прийом документів кандидатів здійснюється наглядовою радою протягом 14 робочих днів з дня розміщення оголошення”, — зазначається в повідомленні університету.

Документи приймаються з 21 серпня по 9 вересня 2025 року включно. Кандидати можуть подати документи у паперовій формі поштовим відправленням або нарочно, а також в електронній формі на офіційну адресу електронної пошти університету.

Претендент на посаду ректора Карпатського національного університету повинен вільно володіти державною мовою та відповідати вимогам доброчесності. Кандидат має мати досвід роботи не менше п’яти років на керівних посадах підприємств, установ, організацій або закладів освіти незалежно від форми власності. Альтернативною вимогою є десять років роботи на педагогічних або науково-педагогічних посадах закладу вищої освіти.

Не може бути обрана на посаду ректора особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена. Заборона також стосується осіб з непогашеною або не знятою судимістю за вчинення кримінального правопорушення.

“Не може претендувати на посаду особа, визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення”, — йдеться в оголошенні конкурсу.

Обмеження поширюються на осіб, які піддавалися адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язані з корупцією, або підпадають під дію Закону України “Про очищення влади”. Члени наглядової ради Карпатського національного університету також не можуть брати участь у конкурсі.

Заява про участь у конкурсі подається у довільній формі з зазначенням реквізитів документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Кандидат вказує адресу проживання, електронної пошти та інформацію про обмеження, встановлені Законом України “Про вищу освіту”. У заяві обов’язково зазначається, що кандидат не є членом наглядової ради університету.

До заяви додається резюме у довільній формі з реквізитами документів про вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання. Необхідно подати копії документів про освіту, наукові ступені та вчені звання, якщо інформація про них відсутня в Реєстрі документів про освіту. Також потрібна копія трудової книжки або відомості про трудову діяльність з державного реєстру соціального страхування.

Співбесіди з претендентами на посаду ректора відбудуться 24 вересня 2025 року в Карпатському національному університеті. У разі участі понад семи кандидатів співбесіди триватимуть два дні — 24 та 25 вересня.