Новобудови Івано-Франківська, заплановані до здачі до кінця 2025 року

10 млн кв. м нової житлової площі ввели в експлуатацію торік в Україні. Це майже на чверть більше, ніж у 2023 році. Івано-Франківськ – серед лідерів за темпами будівництва: 651 тис. кв. м, або 7% від загального обсягу по країні.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ

Цього року ринок нерухомості продовжує розвиватися зі стабільною динамікою, пропонуючи покупцям та інвесторам ще більший вибір житла, введеного в експлуатацію.

Ми проаналізували новобудови міста та підібрали топ-4 ЖК, які будуть здані вже за кілька місяців.

Це один з найпопулярніших житлових комплексів Івано-Франківська, що втілює ідею «ідеальне житло в ідеальній локації». Manhattan знаходиться у наймальовничішій частині міста – біля міського озера. Тож атмосфера та краєвиди тут справді особливі. Саме зараз там завершується будівництво останнього з 13 будинків.

Він буде зданий в експлуатацію до кінця третього кварталу 2025 року. У цей же період забудовник планує здачу й підземного паркінгу. Там вже оздоблюють стіни та наносять розмітку.

І хоча будівництво ще триває, територія житлового району Manhattan вже облаштована та готова для прогулянок, занять спортом та відпочинку. Тут реалізований розкішний просторий двір площею 8 тис. кв. м з дитячими майданчиками, полем для футболу та волейболу, чисельними зеленими зонами, велодоріжками.

Родзинка житлового комплексу – інтерактивний сухий фонтан з підсвіткою. Поруч забудовник облаштував амфітеатр – тут мешканці зможуть спостерігати за грою води, спілкуватися та проводити затишно вечори.

Дизайнерські холи оформлені авторськими муралами відомих художників Марти та Юрія Пітчуків. На території ЖК вже працюють приватний садочок «Благозаврик», спортзал, продуктові магазини та магазини з товарами для дому.

Сайт ЖК: https://mymanhattan.com.ua/

Manhattan UP

вул. Левицького-Набережна

ціна: від 38 100 грн/кв. м (станом на 21.08.2025)

Поруч з Manhattan компанія blago реалізовує житловий район Manhattan UP. Він складатиметься з 7 кварталів, кожен з яких матиме власну наповнену різноманітним сервісом інфраструктуру.

Та найбільшою особливістю цього району стануть озеленені тераси просто на даху будинків. Відкритий басейн, перголи та зони для барбекю на дахах у кожному кварталі створюватимуть атмосферу справжнього курортного відпочинку – і це лише в кількох кроках від квартири.

Перший квартал району вже повністю введений в експлуатацію. До кінця 2025 року планується здача другого разом із паркінгом, також у третьому кварталі буде здана одна секція.

У всіх будинках – просторі холи з авторським дизайном. У кожному будуть облаштовані лаунж-зони та окремі кімнати для зберігання візочків та велосипедів. У всіх під’їздах – по два ліфти та дві сходові.

У кожному кварталі передбачено дворівневий підземний паркінг із санвузлами. З житловими поверхами його з’єднуватиме ліфт.

Також у Manhattan UP будуть приватні школа та садочок, а також безліч магазинів. Зауважте, все це – на відстані кількох кроків від дому.

Сайт ЖК: https://manhattan-up.com.ua

SKYGARDEN

вул. Хриплинська, м-н Майзлі

ціна: від 36 200 грн/кв. м (станом на 21.08.2025)

Це не просто новобудова, а новий прогресивний житловий комплекс Івано-Франківська. У 2024 році SKYGARDEN отримав престижну міжнародну нагороду European Property Awards у категорії «Residental High Rise Development Ukraine» як кращий висотний житловий комплекс України.

ЖК SKYGARDEN матиме велику площу озеленення – понад 30 тис. кв. м та найрізноманітнішу спортивну інфраструктуру: скейт-парк, поле для футболу та волейболу тощо.

Для дітей – великий дитячий майданчик з розвиваючими інтерактивними елементами та безпечним гумовим покриттям «плейтоп».

Окрім того, інфраструктура ЖК включатиме: закритий двір з озером, власний торговий центр, підземний паркінг, велопарковку.

Особливості SKYGARDEN: різноповерхова забудова з ефектом каскаду, квартири з терасою чи та міпіподвір’ям. У кожному під’їзді – по два швидкісні ліфти. Холи будинків будуть оформлені у стилі лофт та облаштовані м’якими меблями для відпочинку.

До кінця року забудовник планує ввести в експлуатацію 5 перших секцій та підземний паркінг.

Сайт ЖК: https://blagodeveloper.com/projects/skygarden/

Family Plaza

вул. Ю. Пелеша, поруч з парком воїнів-визволителів

ціна: від 39 700 грн/кв. м (станом на 21.08.2025)

Житловий комплекс сімейного типу знаходиться біля парку Воїнів-Визволителів, звідки до ратуші 10 хв пішки. ЖК складається з 11 секцій та великого двору, під яким забудовник вже реалізував підземний паркінг. Зараз триває будівництво останньої секції. Її здача очікується до кінця цього року.

Family Plaza має багату інфраструктуру: 5 спортивних майданчиків та 2 великі ігрові майданчики для дітей.

У ЖК втілена концепція «двір без авто» – увесь простір для життя, а для паркування – гаражі та підземний паркінг.

На першому поверсі секцій вже працюють кав’ярні, пекарні, магазини національних мереж. А це – про щоденний зручний шопінг та економію часу.

До кінця цього року у Family Plaza відкриється приватний садочок.

Хто зацікавиться цим ЖК, ще є можливість обрати одно-, дво- або трикімнатну квартиру.

Сайт ЖК: https://blagodeveloper.com/projects/family-plaza/

Реклама