Грабіжник з Калущини проведе 7 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури суд визнав винним 54-річного мешканця м. Калуша у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану, та спричиненні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122, ч. 4 ст. 186 КК України).

Пише Правда.ІФ

Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що зловмисник проник у припаркований біля його торгової палатки автомобіль, в якому сиділа малолітня дитина, та викрав з нього 10 тис. грн.

Коли дитина почала кликати на допомогу батька, фігурант накинувся на останнього та зламав йому пальці руки, чим спричинив тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Подія сталася у листопаді 2024 року на території ринку в м. Долині.

Свою вину у скоєному чоловік не визнав, однак завдяки доводам прокурора її було доказано в суді у повному обсязі.

Наразі вирок суду законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.