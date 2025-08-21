Прикарпаття отримало антирабічну вакцину від ВООЗ

Станом на 18 серпня 2025 року Івано-Франківська область забезпечена 1896 дозами антирабічної вакцини.

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають антирабічну допомогу на території Івано-Франківської області:

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту із прогресуючим пошкодженням центральної нервової системи і смертельним результатом.

“Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести антирабічний імуноглобулін. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання на сказ у людини у 96–99% випадків”, – йдеться у повідомленні.