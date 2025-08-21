ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпаття отримало антирабічну вакцину від ВООЗ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття отримало антирабічну вакцину від ВООЗ

Автор: Олег Мамчур
21/08/2025 18:20
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав від Бюро ВООЗ в Україні гуманітарну допомогу — 860 доз антирабічної вакцини VAXIRAB N 2,5 МО.

Станом на 18 серпня 2025 року Івано-Франківська область забезпечена 1896 дозами антирабічної вакцини.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Перелік закладів охорони здоров’я, які надають антирабічну допомогу на території Івано-Франківської області:

  • «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня ІФОР»
  • “Міська клінічна лікарня №1” ІФМР
  • «Івано-Франківська ОДКЛ» ІФОР
  • «Коломийська ЦРЛ» КМР
  • «Косівська ЦРЛ» КМР
  • «Верховинська БЛ» ВСР
  • «Снятинська БЛ» СМР
  • «Городенківська БЛІЛ» ГМР
  • «Надвірнянська ЦРЛ» НМР
  • «Яремчанська ЦМЛ» ЯМР
  • «Долинська багатопрофільна лікарня» ДМР
  • «Калуська ЦРЛ КМС»
  • «Рожнятівська БЛ» РСР
  • «Богородчанська ЦЛ» БСР
  • «Галицька лікарня» ГМР
  • «Тлумацька ЦМЛ» ТМР
  • «Рогатинська центральна районна лікарня»
  • «Бурштинська центральна міська лікарня» БМР
  • «Дитяча лікарня Надвірнянського району» НМР

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту із прогресуючим пошкодженням центральної нервової системи і смертельним результатом.

“Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести антирабічний імуноглобулін. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання на сказ у людини у 96–99% випадків”, – йдеться у повідомленні.

Курс антирабічних щеплень включає 5 щеплень:

  • у день звернення до лікаря (0-й день);
  • на 3-й день;
  • на 7-й день;
  • на 14-й день;
  • на 28-й день.

СХОЖІ НОВИНИ