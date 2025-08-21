Прикарпаття отримало антирабічну вакцину від ВООЗ

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України отримав від Бюро ВООЗ в Україні гуманітарну допомогу — 860 доз антирабічної вакцини VAXIRAB N 2,5 МО.
Станом на 18 серпня 2025 року Івано-Франківська область забезпечена 1896 дозами антирабічної вакцини.
Перелік закладів охорони здоров’я, які надають антирабічну допомогу на території Івано-Франківської області:
- «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня ІФОР»
- “Міська клінічна лікарня №1” ІФМР
- «Івано-Франківська ОДКЛ» ІФОР
- «Коломийська ЦРЛ» КМР
- «Косівська ЦРЛ» КМР
- «Верховинська БЛ» ВСР
- «Снятинська БЛ» СМР
- «Городенківська БЛІЛ» ГМР
- «Надвірнянська ЦРЛ» НМР
- «Яремчанська ЦМЛ» ЯМР
- «Долинська багатопрофільна лікарня» ДМР
- «Калуська ЦРЛ КМС»
- «Рожнятівська БЛ» РСР
- «Богородчанська ЦЛ» БСР
- «Галицька лікарня» ГМР
- «Тлумацька ЦМЛ» ТМР
- «Рогатинська центральна районна лікарня»
- «Бурштинська центральна міська лікарня» БМР
- «Дитяча лікарня Надвірнянського району» НМР
Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту із прогресуючим пошкодженням центральної нервової системи і смертельним результатом.
“Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести антирабічний імуноглобулін. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання на сказ у людини у 96–99% випадків”, – йдеться у повідомленні.
Курс антирабічних щеплень включає 5 щеплень:
- у день звернення до лікаря (0-й день);
- на 3-й день;
- на 7-й день;
- на 14-й день;
- на 28-й день.