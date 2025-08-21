ТОП-10 гір для сходження в Карпатах

Українські Карпати – це місце, де кожен знайде гору за своїм рівнем підготовки. Від легких прогулянок до екстремальних сходжень – кожна з вершин може подарувати незабутні враження та відчуття свободи

“Еспресо.Захід” розповість детальніше про десять вершин Українських Карпат, які можуть зацікавити як новачків, так і профі для сходження.

Скільки в Карпатах вершин

Карпати – це справжня перлина української природи, яка простягається дугою через кілька країн Європи. В Україні Карпати охоплюють близько 5% території держави, займаючи західну її частину. Саме тут розташована найвища вершина України – Говерла (2061 м).

Загалом в Українських Карпатах нараховується сотні вершин висотою понад 1000 метрів (лише шість перевищують 2000 м). Карпати – молоді гори, які сформувалися внаслідок зіткнення Євразійської та Африканської тектонічних плит, процес тривав мільйони років і продовжується досі.

Хоч Карпати й поступаються Альпам чи Кавказу в абсолютній висоті, вони мають свою неповторну магію: мальовничі краєвиди, хвойні ліси, полонини, пастухи з трембітами й міцні гуцульські хати. Тут гори – не лише про висоту, а й про атмосферу, традиції, людей. Це ідеальне місце для піших походів, від легких одноденних маршрутів до багатоденних сходжень.

Топ-10 гірських маршрутів: від найпростіших до найскладніших

Тож представляємо список із 10 вершин Українських Карпат, від найпростіших для новачків до найскладніших для досвідчених туристів, з урахуванням доступності маршрутів, тривалості сходження та фізичних вимог.

1. Маковиця (984 м)

гора Маковиця (Яремче), фото: Вікіпедія

Складність: Легка, ідеальна для першого підняття.

Опис: Гора Маковиця – це чудовий варіант для новачків. Стежка починається просто з Яремча. Підйом займає 1,5–2 години, а зверху відкривається гарний краєвид на місто й навколишні ліси.

Чому варто: Легкий доступ, мінімальний набір висоти, підходить для сімейного відпочинку.

2. Гора Гемба (1491 м)

Гора Ґемба, фото: Вікіпедія

Складність: Легка, довший підйом.

Опис: Гора розташована на межі Мукачівського та Хустського районів. Гемба, частина полонини Боржава, доступна завдяки підйомнику з села Пилипець. Піший маршрут займає 4-5 годин, гора з пологими схилами та широкими полонинами. З вершини відкриваються краєвиди на Закарпаття.

Чому варто: Можливість піднятися на підйомнику робить гору доступною для всіх, а панорами вражають у будь-яку пору року.

3. Гора Пікуй (1408 м)

Гора Пікуй, фото: Вікіпедія

Складність: Легка-середня.

Опис: Найвища вершина Львівщини, розташована на Вододільному хребті. Маршрут із села Біласовиця займає 5-6 годин. Схили пологі, але є ділянки з кам’янистими стежками.

Чому варто: Історичне значення (пов’язана з підйомом на неї Івана Франка) та мальовничі краєвиди на полонини.

4. Гора Біла Кобила (1477 м)

гора Біла Кобила, фото: karpatium

Складність: Середня.

Опис: Вершина в Покутсько-Буковинських Карпатах, доступна з сіл Черемошна чи Сарата. Сходження займає 6-7 годин, маршрут пролягає через ліси та полонини з помірним набором висоти.

Чому варто: Менш людна, ідеальна для тих, хто шукає спокій і єднання з природою.

5. Гора Хом’як (1542 м)

Гора Хом’як, фото: Вікіпедія

Складність: Середня.

Опис: Розташована в Горганському масиві Івано-Франківської області, Хом’як — популярна вершина для одноденних походів. Сходження з села Татарів або Яремче займає 5-6 годин. Маршрут проходить через мальовничі ліси та полонини, з помірним набором висоти, але включає кам’янисті ділянки, типові для Горган.

Чому варто: Чудові краєвиди на сусідні гори Синяк і Говерлу, доступність для туристів із базовим досвідом і можливість поєднати похід із відвідуванням водоспаду Гук.

6. Гора Туркул (1933 м)

Гора Туркул, фото: Вікіпедія

Складність: Середня-висока.

Опис: Частина Чорногірського хребта, доступна з бази “Заросляк” або села Дземброня. Сходження займає 8-10 годин, маршрут включає озеро Несамовите. Схили відносно пологі, але потребують витривалості.

Чому варто: Близькість до озера та краєвиди на сусідні двотисячники.

7. Гора Менчул (1998 м)

гора Менчул, фото: Вікіпедія

Складність: Висока.

Опис: Чорногірська вершина, що не дотягує до 2000 м лише двох метрів. Маршрут із села Дземброня або через Чорногірський хребет займає 10-12 годин. Схили кам’янисті, потрібна хороша фізична форма.

Чому варто: Панорами на весь Чорногірський хребет і відносно низька популярність серед туристів.

8. Гора Піп Іван Мармароський (1936 м)

Піп Іван Мармароський, фото: Вікіпедія

Складність: Висока.

Опис: Розташована в Мармароському масиві на кордоні з Румунією, доступна з села Ділове. Сходження займає 10-12 годин, маршрут включає стрімкі підйоми та прикордонну зону (потрібен паспорт).

Чому варто: Унікальність “гуцульських Альп” із різкими скелями та рідкісною флорою.

9. Гора Бребенескул (2035 м)

Північний схил гори Бребенескул, фото: Вікіпедія

Складність: Дуже висока.

Опис: Друга за висотою вершина України, розташована в Чорногорі. Маршрут із бази “Заросляк” або села Шибене (12-14 годин) пролягає через високогірне озеро Бребенескул. Хребет вимагає витривалості й обережності.

Чому варто: Неймовірні краєвиди та можливість відвідати найвисокогірніше озеро України.

10. Гора Петрос (2020 м)

Гора Петрос, фото: Вікіпедія

Складність: Найвища.

Опис: Четверта за висотою вершина, відома як “Грозова гора” через часті блискавки. Сходження з бази “Козьмещик” або через хребет від Говерли займає 12-14 годин. Сильні вітри та стрімкі схили роблять маршрут складним, особливо взимку.

Чому варто: Вражаючі панорами на Чорногору та виклик для досвідчених туристів.

Поради для туристів

Для легких маршрутів достатньо базового спорядження та середньої фізичної форми. Складніші вершини (Петрос, Бребенескул) вимагають досвіду, якісного взуття, дощовика та GPS-навігації.

Бази в Ворохті, Рахові, Яремче чи Буковелі зручні для старту походів.

Карпатські зливи можуть бути раптовими, тож перевіряйте прогноз і уникайте гроз на відкритих хребтах. А для новачків рекомендуються супровід гіда на складних маршрутах, особливо в Чорногорі чи Мармаросах.