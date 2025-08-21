Електронна черга в ТЦК працюватиме на постійній основі, – Денис Шмигаль

Кабінет Міністрів України з ініціативи Міністерства оборони затвердив постійне використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє міністр оборони України Денис Шмигаль.

“Електронна черга працювала в тестовому режимі з травня 2024 року, а відтепер стане постійним інструментом для військовозобов’язаних, військовослужбовців та їхніх родин”, – написав він.

За його словами, цей сервіс покликаний зробити процеси зручнішими та прозорішими, а також прибрати «живі» черги біля ТЦК. Крім того, електронна черга дозволить підвищити безпеку, прискорити та впорядкувати процедури прийому громадян.

Міністерство оборони також працює над створенням електронного ТЦК – комплексної цифрової екосистеми, яка надаватиме якомога більше послуг в онлайн-режимі.