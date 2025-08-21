ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Коломийщині прокуратура через суд стягує до бюджету громади понад 1,1 млн грн коштів

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 19:47
Коломийська окружна прокуратура через суд зобов’язує недобросовісного забудовника відшкодувати заборгованість зі сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї на суму понад 1,1 млн грн.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Установлено, що суб’єкт господарювання під час будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Коломиї не звернувся до органу місцевого самоврядування для укладення договору про пайову участь, таким чином уникнув обов’язку зі сплати коштів на розвиток інфраструктури громади.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура пред’явила позов про стягнення зазначених коштів.

Наразі Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі.

