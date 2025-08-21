Калуська громада попрощалася з 22-річним воїном Станіславом Яворським

Станіслав Олександрович Яворський народився 21 липня 2003 року в Калуші. Навчався у початковій школі №11 та Калуській гімназії імені Дмитра Бахматюка. Займався хокеєм і вільною боротьбою. У 2024 році здобув ступінь бакалавра в Київському торговельно-економічному інституті.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.
У 140 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ Станіслав служив старшим оператором групи під позивним «Борат».
17 серпня, виконуючи бойове завдання на Сумщині, Станіслав зазнав смертельних поранень. Йому було лише 22.
“Такому молодому, але вже мужньому й цілеспрямованому, здавалося, ще стільки добрих справ судилося зробити. Та жорстока війна обірвала його життєвий шлях. Калуська громада схиляє голови у скорботі та дякує Станіславові за відвагу, за силу, за любов до Батьківщини. Його ім’я навіки залишиться в пам’яті громади, у серцях рідних та побратимів”, – йдеться в дописі.