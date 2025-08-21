Калуська громада попрощалася з 22-річним воїном Станіславом Яворським

Станіслав Олександрович Яворський народився 21 липня 2003 року в Калуші. Навчався у початковій школі №11 та Калуській гімназії імені Дмитра Бахматюка. Займався хокеєм і вільною боротьбою. У 2024 році здобув ступінь бакалавра в Київському торговельно-економічному інституті.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.



У 140 центру Сил спеціальних операцій ЗСУ Станіслав служив старшим оператором групи під позивним «Борат».

17 серпня, виконуючи бойове завдання на Сумщині, Станіслав зазнав смертельних поранень. Йому було лише 22.