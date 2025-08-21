ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейський однострій та службовий автомобіль України
В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який перебуває у розшуку

Автор: Уляна Роднюк
21/08/2025 20:53
Сьогодні у центрі Івано-Франківська оперативні працівники районного відділу поліції помітили громадянина, який поводився підозріло. Крім того, правоохоронцям було достеменно відомо про його причетність до адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 210 КУпАП.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Поліцейські підійшли до чоловіка та представилися.

Законні вимоги поліцейських чоловік ігнорував, погрожував їм, почав чинити опір, поводився агресивно та намагався втекти. Під час конфлікту фігурант спричинив тілесні ушкодження поліцейському, який виконував службові обов’язки.

Однак поліцейські таки затримали його. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

За фактом нападу на поліцейського відкрито кримінальне провадження за ч 2, ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

