На Прикарпатті поліцейські провели реабілітаційний сеанс для поранених захисників (ФОТО) (ВІДЕО)

На Івано-Франківщині, на базі Кінологічного центру, провели сеанс каністерапії для важкопоранених поліцейських та військовослужбовців. Бійці лікуються у відомчому медичному закладі МВС України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Зустріч та взаємодія з собаками дарувала пораненим відчуття особливої турботи, допомогла перезавантажитись, відновитися та поповнити свій життєвий ресурс. Собаки своєю теплою присутністю, лагідним поглядом і ніжним дотиком створювали атмосферу затишку і довіри, що дуже важливо для психологічного стану людини.

«До каністерапевтичних занять залучають собак, які мають спокійний характер і звикли до спілкування з людьми», – розповідає керівник Кінологічного центру Андрій Лібрик.

Психологи також наголошують, що регулярні сеанси каністерапії допомагають пораненим воїнам відновити внутрішню рівновагу, формують стійкість до стресу та позитивно впливають як на фізичний, так і на психологічний стан.

Своїми враженнями поділився один із учасників — ветеран-військовослужбовець Вадим, який проходить лікування після тяжкого поранення на Прикарпатті: «Такі заходи дуже важливі для одужання та відновлення. Сьогоднішнє спілкування з собаками подарувало мені відчуття спокою, радості й додало сил у процесі подальшої реабілітації».

Захід відбувся в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», започаткованої з ініціативи Першої леді України Олени Зеленської, а також у рамках проєкту «Пункт психологічних практик».