“Якщо стану президентом, піду на вимоги Росії”: Арестович осоромився заявами в інтерв’ю Собчак

Що сказав Арестович в інтерв’ю Собчак, які заяви зробив щодо війни в Україні та українців, а також чи є у нього в планах повертатися до Києва – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Арестович спробував виправдатися за негативні висловлювання щодо українців?

В одному з відео для проросійського ютуб-каналу Олександра Шелеста Олексій Арестович казав, що вважає українців “цілковитим ф**лом, л**ном, яке, б**ть, просто соромно витирати з чобота”. Блогер зазначив, що нібито “пропустив одне слово, бо це живий ефір”, і “мав на увазі професійних українців, так званих, тобто регістрових бандерівців, які є носіями цієї ідеології”.

Попри це, Арестович вважає, що в Україні та серед україномовних людей у нього нібито залишилася “велика підтримка”. Аргументом цього пропагандист наводить якісь умовні “соцопитування”, які невідомо хто та коли проводив.

Також ексрадник Офісу Президента казав, що нібито його підтримують люди, яких він “зустрічає на вулицях” у різних містах. Олексій Арестович вважає, що навіть після його негативних висловлювань щодо українців він може претендувати на будь-яку владу в Україні, бо “Україна така ж мінлива, як і я, може навіть гірше”.

Чи планує Арестович іти в президенти України?

Уперше про наміри піти в президенти України Олексій Арестович робив заяви в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону. Уже Собчак блогер сказав, що робив ці заяви, бо не мав “жодних ілюзій щодо моїх політичних перспектив”.

Я можу стати в Україні президентом чи лідером у тому чи іншому варіанті, або навіть провести партію до парламенту лише на двох умовах. Перше, Україна змінює проєктність та відмовляється від проєктності “анти-Росія”, що воює з Росією. Це єдина умова. Інакше, як тільки я з’явлюся в Україні, мені на другий чи третій день заженуть FPV і в лобове скло машини, і на цьому все закінчиться. Я гарантую вам 101%,

– заявив Арестович.

Ще один момент, за якого пропагандист готовий піти у президенти, якщо збереться “реальний протестний електоральний потенціал людей, щоб протиставити себе цій проєктності “анти-Росія”, грубо кажучи, націоналістичній, мілітаризованій Україні”.

Окрім того, пропагандист переконаний, що в нашій країні є люди, які “хотіли б голосувати” за нього.

На запитання Ксенії Собчак, чи розуміє Арестович, що він негативними та жорсткими висловлюваннями, по суті, вчинив “політичне самогубство”, блогер відповів, що, “можливо, і, зауважте, я його чудово пережив”.

Стосовно того, що у 2022 році багато українців підтримувало Арестовича, спостерігали за ним та довіряли йому, він сказав, що не шкодує про “вигадану, надуту бульбашку, яка так чи інакше луснула б у тому чи іншому варіанті”. Водночас блогер стверджує, що в нього зараз є “невелика підтримка”, навіть “після всіх образливих фраз”.

Арестович відповів, чи є він патріотом?

На питання Собчак, чи є Арестович патріотом, він відповів, що однозначно є патріотом України – людей, країни, але не “державної системи та не цього ідеологічного проєкту”.

Я люблю Україну, я люблю своїх друзів українців, я люблю українців як народ і таке інше. Але держава та ідеологія – ні. Я принциповий ворог,

– сказав ексрадник Офісу Президента.

Також він заявив, що є “категоричним противником національної держави”. Але, говорячи про Росію, Арестович зазначив, що там нібито центральна влада дотримується іншої позиції.

“Я категоричний противник націоналізму, зокрема й російського. Але ж є центральний сигнал у Росії. Той, що йде від влади. І він послідовно дотримується іншої позиції. Багатонаціональний, широкий багатокультурний проєкт. Ось це я прихильник цієї історії”, – сказав Арестович.

Водночас він заявив, що він “імперець і люблю все грандіозне”, а також є прихильником монархії.

Що сказав пропагандист про Залужного?

Олексій Арестович сказав, що його стосунки з ексголовнокомандувачем ЗСУ та нинішнім послом України у Великій Британії Валерієм Залужним – тріснули. Блогер бідкався, що український генерал “зробив один публічний недружній акт”.

Також пропагандист сказав, що він із Залужним – “політичні противники”, а також що він нібито “рекомендував його на посаду головкома”.

Позиції наші різні. Він за Україну як новий Ізраїль. Мілітаризація, постійна готовність до війни, безперервна війна з Росією. Я вважаю, що українські та російські народи не повинні воювати. За жодних обставин. Тому цю війну треба закінчити у тому чи іншому варіанті та створити систему відносин, у якій нова війна неможлива. Ці позиції є полярними. Ми не можемо робити в одному передвиборчому штабі нічого,

– заявив Арестович.

Водночас Собчак нагадала Арестовичу його ж слова – у червні 2023 року він казав, що Залужний виграє війну з Росією. Але тепер він сказав, що наразі Україна “не може виграти війну з Росією” і це “неможливо за жодних обставин”.

“Ну, якщо тільки Господь Бог із регіонами ангелів. Але з чого він вирішив би зайняти бік України, це велике питання”, – каже пропагандист.

Під час інтерв’ю Ксенія Собчак запитала Олексія Арестовича, як він оцінює шанси Валерія Залужного перемогти на президентських виборах в Україні. Вона поцікавилася, хто б, на його думку, здобув перемогу – Зеленський чи Залужний.

Залужний, звичайно. Залужний, який має велику популярність в армії, а це у нас і члени сімей військових, у великої кількості населення, напевно, виграє вибори у Зеленського,

– заявив Арестович.

Після цього колишній радник Офісу Президента почав міркувати, що у разі перемоги на виборах Залужний, мовляв, міг би запропонувати країні лише “подальшу війну”. Арестович також висловив думку, що саме з цією метою Залужного “ростять” у Великій Британії.

Ким себе позиціонує Арестович?

Олексій Арестович також сказав, що позиціонує себе як “русского”. Це, за словами пропагандиста, сталося понад рік тому, коли тодішня віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина сказала, що “росіян в Україні немає”, то він виклав фотографію з Лондонського мосту з парламентом за спиною і сказав, що “я русский, прошу вважати мене меншістю російською”.

Так от, ви не повірите, але для мене важливіше правда, ніж зиск. Це для мене ключове розуміння російської людини. Тому я все одно триматимуся правдивої з моєї точки зору позиції, навіть якщо вона дуже ризикована й абсолютно безперспективна,

– заявив блогер.

Окрім того, він зазначив, що в Україні нібито є “цензура всієї діяльності”, і “такого тоталітаризму не було навіть у радянських цензурних органів”.

Що пропагандист сказав про “нацизм” в Україні?

Собчак попросила Олексія Арестовича уточнити, що саме він мав на увазі, коли говорив про “фашистську петлю” в Україні. У відповідь Арестович заявив, що не говорить про “чистий нацизм”, але, мовляв, в Україні існує “крайня форма націоналізму, яка близька до нацизму”.

За його словами, країна нібито має 9 або навіть 10 “ознак фашизму”, які, як він стверджує, описав “англійський історик і соціолог”. Він додав, що Україну від нацизму “відрізняє лише відсутність організованих розправ над великими масами населення”, проте, на його думку, “євреї, гомосексуалісти, російськомовні маргіналізовані на повну, йде системна атака, підтримана центральною владою”.

Арестович також заявив, що “фашисти є сьогодні в Україні, нацисти є конкретними. Їх багато, досить багато… але вони двічі на наших з вами очах змінювали напрямок української політики”.

У цьому контексті він нагадав події 31 серпня 2015 року, коли під Верховною Радою під час спроби ухвалити Мінські угоди радикали кинули гранату – тоді загинули четверо нацгвардійців. Під час розмови із Собчак Арестович також пригадав колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія та Олега Тягнибока, звинувативши їх у створенні “соціал-націоналістичної партії”.

Крім того, він згадав командира Третього штурмового корпусу Андрія Білецького, назвавши його “людиною, яка має найбільшу кількість озброєних державою людей, що дотримуються вкрай правої ідеології”. Арестович стверджував, що подібні політики нібито “вимагають заборонити все російське”, а держава “підтримує цей сигнал” – забороняє російськомовну музику навіть “у власному автомобілі” та “закликає до розправ із російськомовними та інакодумцями”.

На зауваження Собчак, що такі тези збігаються з риторикою російської пропаганди, Арестович відповів:

Мене це не бентежить. Я не уявляю російської пропаганди і не є її частиною… Проти мене санкції ввели при Зеленському як проти проросійського пропагандиста. Ну і що, я від цього маю перестати говорити те, що думаю?

– цинічно заявив він.

Що говорив Арестович про Путіна та готовність віддати 4 українські області Росії?

На питання Собчак, чому Арестович хвалив Путіна, він сказав, що хвалив його “як кваліфікованого гравця”.

Я ж не кажу, що він ідеал, якого треба наслідувати, або це гранично етична людина, яка має бути визнана святою. Я говорю, це гравець, який робить ходи. І завжди кажу, робіть такі ж ходи, і я і вас хвалитиму,

– сказав блогер.

Також ексрадник Офісу Президента сказав, що Володимир Путін у “добрій формі”, і йому невідомий “ні один випадок, коли він не порушив кулуарно досягнутих домовленостей міжнародної політики”.

Я нагадую, що він був найзахіднішим політиком Росії. Він хотів створити об’єднану систему ПРО із Заходом. Він просив прийняти Росію до НАТО. Він святкував день народження у Буша на ранчо. Він після 11 вересня, співчуваючи Сполученим Штатам, створив базу НАТО, перевалкову, логістичну на Волзі, яка перевалювала вантажі до Афганістану і так далі. Йому Захід 26 років плював в обличчя, поки він нарешті зрозумів, що так це не працює і треба якусь іншу позицію займати. Але більш прозахідного політика неможливо собі уявити,

– цинічно стверджує Арестович.

Також він сказав, що, якби став президентом України, то поїхав би до Москви відразу.

За принципом – іду на ви. Це не на уклін, а це як Сашко Білий на стрілку. Я приходжу до вас один або як Святослав Хоробрий, я йду на Ви. Я не вважаю, не кваліфікую це як подорож на уклін,

– каже пропагандист.

Зокрема, він також сказав, що підбив би підсумки з Росією всіх проблемних відносин, починаючи з розділу Чорноморського флоту, острову Тузли, всіх газових воєн тощо на рівні причинно-наслідкових зв’язків.

“Друге. Я сповнений рішучості змінити напрямок у зовнішній та внутрішній політиці України і те, що я називаю словом проектність українську. Україна більше ніколи не буде. не представлятиме загрози для Російської Федерації зі своєї території. Принаймні я збираюся забезпечити такі умови на час своїх каденцій та закласти наступність політики, щоб це й надалі не тривало. Але це на умовах, що Росія не загрожуватиме Україні, бо ці зобов’язання можуть бути лише взаємними. Для цього треба переглянути систему відносин і вибудувати систему відносин, коли, принаймні, при готівковій конкуренції у війні спецслужб, в економічних війнах, у нас була система арбітражу, яка дозволяє вирішити ситуацію”, – заявив Олексій Арестович.

Під час розмови Арестович заявив, що у разі обрання президентом погодився б на територіальні поступки Росії, аби досягти “тривалого миру”. За його словами, він готовий був би передати агресору низку українських регіонів – Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим.

Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю – на умовах, як ФРН та НДР,

– заявив Арестович.

Він пояснив, що бачить завершення війни за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито можливий “тривалий мир”. За його задумом, Україна мала б відвести війська з окупованих територій, створити нову лінію розмежування та налагодити “дипломатичні відносини” з Росією.

“Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи”, – додав він.

Колишній радник Банкової також заявив, що Україна повинна забезпечити “права російськомовних громадян” і “захист Української православної церкви”, що, на його думку, допоможе усунути “причини конфлікту”.

Ба більше, Арестович висловив готовність провести спільний молебень із Путіним “за загиблих” і навіть покласти квіти російським військовим.

Також Арестович в дусі російської пропаганди заявив, що підписав би відмову від вступу України в НАТО та ЄС. Окрім того, він заявив, що у разі, якщо стане президентом, буде “судити Володимира Зеленського, як воєнного злочинця”.

Що ще скандального сказав Арестович в інтерв’ю?

Також Арестович у пропагандистському дусі заявив, що Україна “визначним чином антиінтелектуальна”.

Це просто українська національна ідея. Вона принципово антиінтелектуальна. Тому що ставка з самого початку була такою. Вона ж від народності пішла,

– стверджує блогер.

Цікаво, що на інтерв’ю Олексія Арестовича для Ксенії Собчак також відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він пояснив, що з погляду політтехнологій, Арестович – нуль.

“Шалені показники недовіри і спроби працювати на проросійський електорат. Той випадок, коли дуже хотів, став пропагандистом іншої сторони і об**ався. Ображений на весь світ. Інформаційний Остап Бендер”, – висловився лейтенант.

Хто такий Олексій Арестович?