З нового року у Калуші може суттєво зрости плата за відвідування дитячого садка

Автор: Уляна Роднюк
З 2026 року плата за одне відвідування дитячого садочка для жителів Калуської громади на Івано-Франківщині може зрости на 43-44%.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Вікна.

На офіційному сайті Калуської міської ради оприлюднили проєкт рішення виконкому «Про встановлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти Калуської міської територіальної громади».

Пропонують встановити з 1 січня 2026 року вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти у таких розмірах:

  • 78 гривень (батьківська плата — 58,50 гривень (75%); місцевий бюджет — 19,50 гривень (25%) за одне відвідування для дітей віком 4-6(7) років;
  • 60 гривень (батьківська плата — 45 гривень (75%); місцевий бюджет — 15 гривень (25%) за одне відвідування для дітей віком 2-4 роки.

Востаннє вартість харчування дітей в закладах дошкільної освіти Калуської громади переглядали у вересні 2022 року. Зараз вона становить 54 гривні на день для дітей віком 4-6 (7) років та 42 гривні — для дітей віком 2-4 роки. Розподіл аналогічний — 75% витрат на харчування покривають батьки, 25% — з бюджету громади. Таким чином зараз батьківська плата становить 40,5 гривні за одне відвідування для дітей віком від 4 років і 31,5 гривні — для дітей віком 2-4 роки. Отже, з нового року плата за одне відвідування дитячого садочка для жителів Калуської громади може зрости на 43-44%.

Вікна.

