ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Попередження про пожежонебезпечний період на полі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті попереджають про пожежонебезпечний період

Автор: Оксана Марушкевич
30/06/2025 13:48
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

01-03 липня по м. Івано-Франківську, м. Коломиї та м. Долина очікується надзвичайно висока (5-го) класу, м. Яремче висока (4-го), 02-03 липня надзвичайно висока (5-го), СЛ Пожежевська 03 липня висока (4-го) класу пожежна небезпека.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки!

Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях.

У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101″, – йдеться у повідомленні..