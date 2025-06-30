На Прикарпатті попереджають про пожежонебезпечний період

01-03 липня по м. Івано-Франківську, м. Коломиї та м. Долина очікується надзвичайно висока (5-го) класу, м. Яремче висока (4-го), 02-03 липня надзвичайно висока (5-го), СЛ Пожежевська 03 липня висока (4-го) класу пожежна небезпека.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Просимо дотримуватися правил пожежної безпеки!

Не підпалюйте суху траву, не розводьте вогонь у лісі та на відкритих територіях.

У разі надзвичайної ситуації — телефонуйте 101″, – йдеться у повідомленні..