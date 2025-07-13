На Прикарпатті попрощались із загиблим Героєм Богданом Левандовським. ФОТО

У суботу, 12 липня, у селі Вільшаниця Тисменицької громади попрощалися з воїном Богданом Левандовським, який віддав життя у боротьбі за Україну.

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У цей день “живим ланцюгом” люди навколішки зустрічали Героя у місті Тисмениця, селах Клубівці, Вільшаниця і до рідного будинку загиблого, пише Тисменицька міська рада.

Віддати шану вірному синові України прийшли рідні, близькі, керівництво Тисменицької громади та старостинського округу, духовенство та односельчани.

Левандовський Богдан Богданович (позивний Лаванда) народився 10.11.1979 року. У 2022 році став на захист нашої держави. Був сержантом, командиром кулеметного відділення стрілецького батальйону 10-ї ОГШБр «Едельвейс».

З 20 червня 2025 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув поблизу населеного пункту Переїзне Бахмутського району Донецької області.