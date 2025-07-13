У Ворохті відновили оглядовий місток до вузькоколійного віадука

У Ворохті біля вузькоколійного віадука “Каретний міст” відновили оглядовий мостик та зробили відпочинкову зону.

Про це пише “Галка” з посиланням на представника туристичної ради у Ворохті Віталія Кермощука.

Проєкт по відновленню оглядового мостика та облаштуванню відпочинкової зони реалізували працівниці з відділу туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської сільської ради.

Ремонт проводився у межах реалізації проєкту “Аеротерапія у Ворохті: шлях до здоров’я та спокою”, що впроваджується за підтримки мікрогрантової програми “Підтримка природно-заповідних територій в Україні” та зі співфінансуванням із місцевого бюджету.