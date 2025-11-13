На Прикарпатті попрощалися із поліцейським Костянтином Козуб’яком

10 листопада 2025 року, під час виконання службового завдання поблизу Костянтинівки на Донеччині, внаслідок ворожого обстрілу загинув майор поліції Костянтин Козуб’як.



Скорботний кортеж із тілом загиблого Героя проїхав вулицями Івано-Франківська та Тисмениці. Особовий склад поліції та небайдужі мешканці стали на коліна, вшановуючи пам’ять поліцейського, який віддав життя за незалежність України, пише Поліція Івано-Франківської області.

Костянтин Козуб’як народився 26 січня 1986 року в Івано-Франківську. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003 році. За понад два десятиліття роботи пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника слідчого відділення Тисменицького відділу поліції. За професіоналізм, принциповість та відданість справі неодноразово був відзначений нагородами та подяками.

Біля Тисменицького відділення поліції, де Костянтин служив, колеги, побратими та жителі міста віддали йому останню шану. Прощалися з поліцейським в і Архікатедральному Соборі Святого Воскресіння.

Поховали Героя на Алеї Слави кладовища в селі Чукалівка. Начальник ГУНП в Івано-Франківській області, полковник Сергій Безпалько, передав родині загиблого прапор України — символ честі, мужності та подяки за віддану службу до останнього подиху.