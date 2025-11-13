У Калуші за 2,4 млн грн придбають 3 трактори для очищення доріг від снігу

КП «Калушавтодор» повністю готове до зимового сезону. У громаді виділять 2,4 мільйони гривень на придбання трьох нових тракторів з відвалами, що дозволить швидше очищати дороги й тротуари від снігу.

Про це пише Правда з посиланням на голову Калуської громади Андрія Найду.

На минулому пленарному засіданні ухвалили рішення про виділення 2 млн 400 тис. грн на закупівлю трьох нових тракторів із відвалами для швидкого очищення доріг і тротуарів від снігу.

Уже створили необхідні запаси посипкових матеріалів – понад 100 тонн солі та значна кількість піску.

За словами Найди, сьогодні ще обговорювали плани на 2026 рік з керівником підприємства Романом Скибіцьким.