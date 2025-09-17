На Прикарпатті посадовців підозрюють у незаконній порубці дерев на понад 721 млн. грн. ФОТО

“Зрубали дерева” на 721 млн гривень: на Прикарпатті посадовцям повідомили про підозру

Повідомляє прокуратура Івано-Франківської області, пише Правда.

Серед підозрюваних: головний лісничий ДП «Делятинське ЛГ», звинувачують у службовій недбалості при незаконній видачі лісорубних квитків. Збитки – понад 3,3 млн грн;

Також звинувачують начальника відділу лісового господарства та інженера лісового господарства «Кутського ЛГ» ДСГП«Ліси України»– протягом 2022 року дозволили проведення рубок в межах природо-заповідного фонду без отримання дозволів від уповноважених органів.

Як результат зрубали дерева на території 195 га земель Національного природного парку «Гуцульщина», що призвело до збитків понад 700 млн грн.

Директори Богородчанського та Коломийського спецагролісгоспів – зловживали владою та укладали прямі договори купівлі-продажу, реалізовували лісопродукції за заниженими цінами. Це призвело до збитків 333 тис. грн та 1,8 млн.

Майстра лісу Кобаківського лісництва«Косівського РП (Райагроліс)» звинувачують у службовій недбалості, що призвела до незаконної рубки на території ввіреної під охорону ділянки природо-заповідного фонду. Це збитки – понад 15,4млн грн.

Майстра лісу Тисівського лісництва КП«Долинський спецагролісгосп» звинувачують у службовій недбалості через незаконну рубку деревини без перевірки наявності дозвільних документів. Збитки – 241 тис. грн.