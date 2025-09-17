ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті посадовців підозрюють у незаконній порубці дерев на понад 721 млн. грн. ФОТО
На Прикарпатті посадовців підозрюють у незаконній порубці дерев на понад 721 млн. грн. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 10:51
“Зрубали дерева” на 721 млн гривень: на Прикарпатті посадовцям повідомили про підозру

Повідомляє прокуратура Івано-Франківської області, пише Правда.

Серед підозрюваних: головний лісничий ДП «Делятинське ЛГ», звинувачують у службовій недбалості при незаконній видачі лісорубних квитків. Збитки – понад 3,3 млн грн;

Також звинувачують начальника відділу лісового господарства та інженера лісового господарства «Кутського ЛГ» ДСГП«Ліси України»– протягом 2022 року дозволили проведення рубок в межах природо-заповідного фонду без отримання дозволів від уповноважених органів.

Офіцери обговорюють документи у кабінеті прокуратури.
Правоохоронці проводять обговорення з чоловіками біля будівлі.
Поліцейський обговорює документи з прокурорами в офісі.

Як результат зрубали дерева на території 195 га земель Національного природного парку «Гуцульщина», що призвело до збитків понад 700 млн грн.

Директори Богородчанського та Коломийського спецагролісгоспів – зловживали владою та укладали прямі договори купівлі-продажу, реалізовували лісопродукції за заниженими цінами. Це призвело до збитків 333 тис. грн та 1,8 млн.

Майстра лісу Кобаківського лісництва«Косівського РП (Райагроліс)» звинувачують у службовій недбалості, що призвела до незаконної рубки на території ввіреної під охорону ділянки природо-заповідного фонду. Це збитки – понад 15,4млн грн.

Майстра лісу Тисівського лісництва КП«Долинський спецагролісгосп» звинувачують у службовій недбалості через незаконну рубку деревини без перевірки наявності дозвільних документів. Збитки – 241 тис. грн.

Робота в офісі Івано-Франківської обласної прокуратури
Поліцейські і прокуратура на вулиці поруч будівлі.
Обговорення в офісі прокуратури, чотири чоловіки
Прокурор і поліцейський біля дверей офісу.

