Підтвердилась загибель воїна Григорія Думенка з Дубовецької громади
Автор: Олег Мамчур
17/09/2025 11:16
Трагічна звістка з фронту вкотре сколихнула Дубовецьку громаду. «На щиті» додому повертається мужній воїн Думенко Григорій Богданович, 9 червня 1983 року народження з с.Дубівці, який майже рік вважався зниклим безвісти.

Про втрату повідомили у Дубовецькій громаді.

Захисник загинув 25 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Маринівка Покровського району Донецької області.

Сьогодні, 17 вересня, орієнтовно о 15.30 у с.Тустань прибуде траурний кортеж із тілом захисникап, який рухається в напрямку Дубівців. Земляків просять гідно зустріти та провести з почестями Героя в останню путь.

