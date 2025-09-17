Староста з Долинської громади на “Теслі” втік від поліції, щоб не проходити алкотест

У Долині суд розглянув справу старости Рахинянського старостинського округу та колишнього правоохоронця Руслана Кренціва, якого звинувачували у керуванні автомобілем у стані сп’яніння та втечі від поліції. За підсумками судового засідання, чоловіка визнали винним і оштрафували на 17 000 гривень, а також позбавили права керувати автівкою на один рік.

Як йдеться у постанові суду, інцидент стався 15 грудня 2024 року. До поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з місцевих ресторанів чоловік вживає алкоголь, а потім збирається сісти за кермо. Повідомлялося, що він керує автомобілем “Тесла” і є колишнім працівником поліції. Правоохоронці вирішили перевірити інформацію і невдовзі зупинили вказаний автомобіль на вулиці Д. Галицького, пише Бліц-Інфо.

Водієм виявився староста Рахинянського старостинського округу, колишній начальник ДАІ, з інвалідністю II групи. За словами поліцейських, у чоловіка були явні ознаки сп’яніння – від нього відчувався запах алкоголю, тремтіли руки, а його поведінка не відповідала ситуації.

Відеозапис з бодікамер патрульних зафіксував розмову з водієм. Спочатку чоловік поводився впевнено, натякаючи на свій колишній статус. Він запитував поліцейських, чи знають вони його, та згадував минулі інциденти, в яких, на його думку, правоохоронці припускалися помилок.

На записі чути, як поліцейський пояснює причину зупинки і пропонує пройти тест на алкоголь за допомогою приладу “Драгер” або поїхати до медичного закладу. У відповідь водій спочатку намагався уникнути тесту, пропонуючи “знайти якусь середину” і навіть жартуючи, що замість нього може “продути” дружина. Врешті-решт, він сам визнав: “Я сьогодні випивший – це є однозначно. В мене сьогодні хрестини у сина”.

Здавалося б, чоловік погодився на тест. Поліцейський пішов до службового авто за приладом, але в цей момент водій сів у свою “Теслу” і стрімко поїхав. Патрульні намагалися наздогнати його, увімкнувши маячки та сирену, але, як вони зазначили у свідченнях, їхня службова машина “Дастер” не змогла конкурувати зі швидкісною “Теслою”.

Адвокат обвинуваченого наполягав на закритті справи, стверджуючи, що його клієнт не був п’яним, а зупинка поліції була безпідставною. За словами захисника, чоловік поїхав додому, щоб відвезти дружину, якій раптом стало погано. Адвокат також наголосив, що протоколи були складені незаконно — без присутності водія та без надання йому копій документів.

Однак суд відхилив ці аргументи, посилаючись на детальне вивчення відеозаписів. Суд визнав, що дії поліцейських були законними. Вони мали повне право зупинити автомобіль після повідомлення на 102 і запропонувати огляд, тим більше, що у водія були явні ознаки сп’яніння. Суд також зазначив, що саме свідома поведінка чоловіка – його втеча – унеможливила вручення йому протоколів на місці.

У підсумку суд постановив:

Провадження за звинуваченням у втечі від поліції (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП) було закрито через закінчення термінів притягнення до відповідальності.

Чоловіка визнали винним у відмові від проходження огляду на стан сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Суд наклав на нього штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавив права керувати транспортним засобом на один рік.

Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляційному порядку.