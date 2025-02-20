На Прикарпатті постачальника електроенергії зобов’язали повернути до бюджету громади понад 98 тисяч гривень

Господарський суд Івано-Франківської області визнав недійсними додаткові угоди до договору між постачальником електроенергії та відділом освіти, культури, молоді та спорту Поляницької сільської ради Надвірнянського району. Компанію зобов’язали повернути до місцевого бюджету понад 98 тисяч гривень.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

Як йдеться у дописі, у 2021 році постачальник електроенергії та відділ освіти, культури, молоді та спорту Поляницької громади уклали шість додаткових угод, за якими неправомірно збільшили вартість електроенергії.

“Таким чином необґрунтовано змінено істотні умови договору, чим порушено вимоги Закону України “Про публічні закупівлі” та завдано територіальній громаді шкоду на зазначену суму”, — пояснюють у прокуратурі області.

У суді представники Надвірнянської окружної прокуратури довели протиправність таких дій та зобов’язали підприємство повернути гроші.